PATTAYA: Am Freitag und Samstag (12. und 13. November) wird das „Pattaya Music Festival 2021“ fortgesetzt. Gefeiert und gerockt zu den Sounds der angesagtesten thailändischen Bands wird am zweiten Veranstaltungswochenende an zwei Standorten – am Jomtien Beach am Freitag und Samstag sowie nahe dem Nuan Beach auf Koh Larn am Samstag.

Freitag, 12. November 2021 @ Jomtien Beach





19.00–20.00 Uhr: Atom Chanakan



20.15–21.15 Uhr: The Toys



21.30–22.30 Uhr: Num Kala



22.45–23.45 Uhr: Taitosmith

Samstag, 13. November, 2021 @ Jomtien Beach





19.00–20.00 Uhr: Mindset



20.15–21.15 Uhr: Instinct



21.30–22.30 Uhr: Paradox



22.45–23.45 Uhr: Cocktail

Samstag, 13. November 2021 @ Koh Larn

18.00–19.30 Uhr: Swagen



19.45–20.45 Uhr: กอง หวยไร่



21.00–22.00 Uhr: Singto Numchok Covid-19-Regeln

Soziale Distanz & Maske: Die Besucher werden zur Befolgung der Regeln zur sozialen Distanz und Nasen-Mund-Schutz-Pflicht aufgefordert – auch, wenn alle Konzerte im Freien stattfinden.

Kapazität: Zur Erfüllung der strengen Seuchenschutzbestimmungen wird die Besucherzahl in jedem Bühnenbereich auf 500 Personen begrenzt. In den Konzertbereichen werden für die Besucher Sitzplätze bereitstehen, die im Einklang mit den Abstandsregeln angeordnet sind.

Impfung & Schnelltest: Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, nur Besuchern Einlass in die Bühnenbereiche zu gewähren, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. An den Eingangsschleusen wird eine Kontrolle des Impfnachweises erfolgen.



Check & Clean: Temperaturkontrollen und Handdesinfektionsmittel werden in allen Veranstaltungsbereichen zur Verfügung gestellt. Hobby-Drohnen: Der Einsatz von privaten Drohnen ist auf dem Festival verboten.



Mehr erfährt man auf Facebook und telefonisch beim Pattaya Call Center unter der Kurzwahl 1337.