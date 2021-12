Von: Björn Jahner | 03.12.21

PATTAYA: Das dritte Musikfestivalwochenende wird am Freitag, 3. Dezember und am Samstag, 4. Dezember von 17.00 Uhr bis Mitternacht stattfinden – diesmal im Lan-Pho-Park in Naklua, direkt neben dem Fischmarkt.





Freitag, 3. Dezember 2021

17.45–18.45 Uhr: Arm Chutima

19.00–20.00 Uhr: Violette Wautier

20.15–21.15 Uhr: Og-anic x U-rius x 34RI$K Panata

21.30–22.30 Uhr: F.Hero

22.45–23.45 Uhr: Twopee Southside





Samstag, 4. Dezember 2021

19.00–20.00 Uhr: Takkatan Chonlada

20.15–21.15 Uhr: Jah Rsiam

21.30–22.30 Uhr: Mahahing

22.45–23.45 Uhr: Pee Saderd





Das Festivalgelände ist ab 17 Uhr geöffnet. Einlass in den Konzertbereich nur mit Impfzertifikat. Es gilt die Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Regeln sowie Nasen-Mund-Schutz-Pflicht.



Auskünfte erteilt das Pattaya Contact Center unter 1337. Mehr auf Facebook.