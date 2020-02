Pattaya-Ho Chi Minh mit Vietjet Air

Von: Björn Jahner | 01.02.20

THAILAND: Vietjet Air bedient neu die Route zwischen Pattaya und Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden von Vietnam. Der Direktflug wird viermal pro Woche durchgeführt – montags, mittwochs, freitags und sonntags.

Der Hinflug erfolgt ab dem U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport um 11.25 Uhr, Ankunft am Tan Son Nhat International Airport in Ho-Chi-Minh-Stadt um 12.55 Uhr. Der Rückflug startet um 13.25 Uhr, Landung auf U-Tapao um 14.40 Uhr. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen 90 Minuten.



Mit der Eröffnung der neuen Route festigt Vietjet Air ihre Position als eine der führenden Airlines zwischen Vietnam und Thailand mit acht Linienflügen: Bedient werden die Routen zwischen Bangkok und Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Da Nang, Hai Phong sowie Da Lat; zwischen Phuket und Ho-Chi-Minh-Stadt; zwischen Chiang Mai und Ho-Chi-Minh-Stadt, sowie neu zwischen Pattaya und Ho-Chi-Minh-Stadt.

