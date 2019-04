Von: Björn Jahner | 01.04.19

PATTAYA: Pol. Col. Prawit Chorsang (Foto) wurde zum neuen Chef der Polizei in Pattaya ernannt und trat am 18. März seinen Dienst in der Touristenmetropole an.

Der ehemalige Polizeichef der von Unruhen überschatteten Provinz Yala im tiefen Süden des Landes beaufsichtigt fortan die Abteilung für Verbrechensbekämpfung und die Verkehrspolizei im Seebad. Er übernahm das Amt von Pol. Col. Apichai Kroppech, der zum stellvertretenden Kommandeur der Provinzpolizei Nonthaburi ernannt wurde. Prawit ist einer von 1.450 hochrangigen Beamten der Königlich Thailändischen Polizei, die im März turnusgemäß in neue Stellungen versetzt wurden.