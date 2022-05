Von: Björn Jahner | 23.05.22

PATTAYA: Poramase „Beer“ Ngampiches wird voraussichtlich der nächste Bürgermeister von Pattaya werden, nachdem die inoffiziellen, vorläufigen Ergebnisse mit 98 Prozent der Wahlbezirke einen soliden Vorsprung vor seinen drei Konkurrenten zeigen.

Nach den letzten, inoffiziellen Ergebnissen lag Khun Poramase mit 14.349 Stimmen auf dem ersten Platz, der zweitplatzierte Sinchai Wattanasartsathorn hatte 12.477 Stimmen. Den dritten Platz belegte „Bob“ Kittisak mit 8.759 Stimmen und den vierten Platz Sakchai Taenghor mit 990 Stimmen.

Poramase Ngampiches ist kein Unbekannter auf der politischen Bühne. Er ist Thailands ehemaliger Vize-Kulturminister, der amtierende ist Itthipol Khunpluem, ehemaliger Pattaya-Bürgermeister und Bruder des scheidenden Bürgermeisters von Pattaya Sonthaya Khunpluam, der Schätzungen zufolge ebenfalls in der nahen Zukunft ein Amt in Bangkok bekleiden wird.

Die inoffizielle Auszählung der Stimmen wird wahrscheinlich leicht schwanken, aber die Beamten sind der Meinung, dass die Gesamtreihenfolge und die Ergebnisse eindeutig sind. Dennoch müssen die Ergebnisse erst noch von der Wahlkommission bestätigt und veröffentlicht werden, damit sie offiziell sind. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Bereits um 18.30 Uhr herrschte große Freude in der „Rao Rak Pattaya“-Parteizentrale. Das endgültige Ergebnis muss jedoch noch von der Wahlkommission bestätigt und veröffentlicht werden.



Obwohl die Ergebnisse noch nicht offiziell sind, hielten Khun Beer, Khun Sonthaya und andere Mitglieder der Partei „Rao Rak Pattaya“ eine Wahlparty ab. Sie zeigten sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen, wobei sie erklärten, dass sie die Überprüfung und Bestätigung der Ergebnisse durch die Wahlkommission abwarten werden, bevor sie ihre zukünftigen Pläne festlegen.

Kein Unbekannter auf der politischen Bühne

Poramase Ngampiches, Spitzname „Beer“, gehört der politischen Partei Rao Rak Pattaya – oder „We Love Pattaya“. Die Partei wurde von Pattayas bisherigem Bürgermeister Sonthaya Khunpluem gegründet, der von Premierminister Prayut Chan-o-cha im September 2028 per Artikel 44 der Übergangsverfassung in sein Amt ernannt worden war (mehr), sich jedoch nach Beendigung seiner Amtszeit nicht erneut zur Wahl aufstellen ließ. Es ist wird deshalb angenommen, dass Khun Beer, der ehemalige Vize-Kulturminister Thailands, die Politik und die langfristigen Ziele von Khun Sonthaya fortführen wird.

Hotte Flink berichtet live von der Wahlparty

Bei der Wahlparty live dabei war Hotte Flink, der Urlauber und Residenten in Pattaya auf seinem YouTube-Kanal Pattaya Inside über Neuigkeiten und Veranstaltungen in der Touristenmetropole informiert. Schauen Sie sich den neuesten Teil (unten) an – Wahltag in Pattaya!