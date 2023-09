Von: Björn Jahner | 13.09.23

Bereits am ersten Tag der Wiedereröffnung herrschte auf dem Pattaya Floating Market „Business as usual“: Vor dem Markt stauten sich wie gewohnt die Touristenbusse. Foto: Pattaya Floating Market-ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา

PATTAYA. Der schwimmende Markt von Pattaya, der in der vergangenen Woche in Brand geraten war, wurde am Dienstag (12. November 2023) wieder für Besucher geöffnet.

Das Feuer in der Nacht zum 7. September 2023 hatte Berichten zufolge etwa 30 Prozent der Geschäftsfläche des Marktes zerstört und einen Schaden von etwa 70 Millionen Baht verursacht.

Am Dienstag wurde der bekannte schwimmende Markt nur wenige Tage nach dem fatalen Brand wieder für Besucher geöffnet. Foto: The Nation

Nach der großen Anteilnahme nach dem Brand strömten am Dienstag Thais und ausländische Touristen auf den Markt. Sie genossen kulturelle Darbietungen, shoppten Lebensmittel- und Getränke und unternahmen Bootsfahrten auf den künstlichen Kanälen der bekannten Touristenattraktion.

Vinyltafeln sollen die Besucher vom Betreten der zerstörten Gebäude abhalten. Foto: The Nation

Vor der Wiedereröffnung wurden Vinyltafeln aufgestellt, die die durch das Feuer zerstörten Gebäudeteile abdecken und Besucher vom Betreten abhalten.

Am ersten Tag der Wiedereröffnung strömten viele Besucher zu der beliebten Touristenattraktion und unterstützten die vom Brand geschädigten Händler. Foto: The Nation

Sumaporn Srimuang, die Geschäftsführerin des Marktes, teilte der Presse mit, dass Einzelhändler, deren Geschäfte durch das Feuer beschädigt wurden, ihre Waren in der Nähe der Sukhumvit Road verkaufen durften und fügte hinzu, dass der Markt eine Entschädigung für den Schaden anbieten werde.

Bootsfahrten durch die Kanäle sind weiterhin möglich. Foto: The Nation

Sie dankte den thailändischen und ausländischen Besuchern dafür, dass sie die Moral der Einzelhändler gestärkt haben, und versicherte ihnen gleichzeitig, dass der Markt sicher sei.

Der schwimmende Markt ist bereit, die Touristen mit verschiedenen Darbietungen wie Seeboxen, Musik und thailändischen Tanzvorführungen zu unterhalten, sagte sie.

Übersicht: Der Pattaya Floating Market ist über drei Eingänge zu erreichen. Der rot eingekreiste Bereich ist aufgrund der Brandschäden für Besucher gesperrt. Foto: Pattaya Floating Market-ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา

Der auch als „4 Regions Floating Market“ bekannte schwimmende Markt von Pattaya ist eine beliebte Touristenattraktion, die die architektonischen Stile der vier Regionen Thailands zeigt.

Der Pattaya Floating Market hat wie gewohnt täglich von 09.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.