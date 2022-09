Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.22

PATTAYA: Reservieren Sie sich diesen Termin: Am Freitag, den 25. November, und Samstag, den 25. November, findet am Strand von Pattaya das "Pattaya Fireworks Festival 2022" statt.

An jedem der beiden Veranstaltungstage werden vier Feuerwerksshows veranstaltet. Zwischen den Feuerwerken am Nachthimmel über der Bucht von Pattaya finden Konzerte mit bekannten thailändischen Stars und Bands statt.

Die meisten Hotels am Strand von Pattaya sind bereits jetzt fast komplett ausgebucht, weshalb Besuchern dringend eine zeitnahe Buchung empfohlen wird, wenn sie eine Unterkunft in Strandlage und im direkten Umfeld des Feuerwerksfestivals suchen.

Die International Festival and Event Association of Asia (IFEA) hat das “Pattaya International Fireworks Festival” als „eines der drei wichtigsten maritimen Tourismusfestivals in Asien“ ausgezeichnet.

Die Beach Road wird an beiden Veranstaltungstagen von 16.00 bis 24.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Festivalbereich weiträumig zu umfahren und nachfolgende Parkmöglichkeiten zu nutzen:

Tesco Lotus North Pattaya (Standort)

Terminal 21 Pattaya (Standort)

Space ( Standort )

Standort Mike Shopping Mall* (Standort)

Royal Garden Plaza* (Standort)

Muang Pattaya School 8 (Standort)

Wat Chaimongkol (Standort)

Central Festival Pattaya Beach* (Standort)

(* Zufahrt nur über die Pattaya Second Road möglich)

