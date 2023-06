PATTAYA: Es ist so weit! Von Donnerstag bis Montag (15.–19. Juni 2023) findet in drei verschiedenen Lokalitäten in der ganzen Stadt das „Pattaya Film Festival 2023“ statt und bietet fünf Tage lang kostenlose Kinounterhaltung für ausländische und heimische Filmfans.

Das Festival wird von der Stadt Pattaya und der DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration) in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Thai-Filmarchiv ausgerichtet.

Gesamtübersicht zu allen Filmen des Festivals. Bild: PR Pattaya

Gezeigt werden über 20 Filme aus aller Welt, darunter zeitgenössische und klassische Filme sowie ein Programm für Kinder.

Alle Filmvorführungen finden kostenlos im SF Cinema Central Marina Pattaya, Mahatai Pattaya Convention Center (auf dem Gelände der Father Ray Foundation) und im Rahmen der Zusatzveranstaltung Pattaya Movie on the Beach auch am Strand in Nord-Pattaya (Dusit-Kurve) statt.

In einem internationalen Wettbewerb werden sieben aktuelle Filme um den ersten Preis in Höhe von 5.000 US-Dollar konkurrieren.

Programm SF Cinema Central Marina

Bild: PR Pattaya





Programm Mahatai Convention Center

Bild: PR Pattaya

In der Rubrik Kino-Multiversum werden eine Reihe von klassischen und zeitgenössischen Filmen gezeigt, darunter Rückkehr nach Seoul, Aftersun, Blue Again, Casablanca, Der Zauberer von Oz und Superman.

Programm Pattaya Movie on the Beach

Bild: PR Pattaya

Pattaya Movie on the Beach bietet eine Mischung aus thailändischen und internationalen Filmen, um den Pride Month zu feiern, sowie Filme, die in Pattaya spielen. Zur Auswahl stehen unter anderem The Last Song, der bekannteste thailändische Film über Cabaret-Sängerinnen, und Sai Lor Fah, ein thailändischer Actionfilm, der in Pattaya spielt.

Lesen Sie auch: In Pattaya jagt ein Festival das andere

Im Documentary Pitch Workshop werden acht thailändische Dokumentarfilmprojekte vorgestellt, die von ausländischen Fachleuten wie Alice Agneskirchner aus Deutschland, Jewel Maranan von den Philippinen und Stefano Centini aus Italien und Taiwan betreut werden. Es werden zwei Preise im Wert von 200.000 Baht und 100.000 Baht vergeben.

Last but not least wird die koreanische Regisseurin Shin Su-won eine Meisterklasse geben Das Festival zeigt auch zwei ihrer Filme Passenger#3 und Hommage.

Das Festival ist Teil eines langfristigen Projekts zur Förderung von Pattaya als Stadt des Films im Rahmen des UNESCO Creative Cities Network. Ziel des Festivals ist die Förderung der kulturellen Lebendigkeit der Touristenmetropole. Außerdem soll es Pattaya als Filmdrehstandort fördern.