Von: Björn Jahner | 30.05.23



PATTAYA: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr richtet die Stadt Pattaya am Freitag, 23. Juni und Samstag, 24. Juni 2023 wieder das „Pattaya Festival“ aus, dessen Höhepunkt auch dieses Jahr wieder eine prachtvolle Parade über die Pattaya Beach Road sein wird.

Das Festival soll die Tourismuswirtschaft in Pattaya in der Nebensaison ankurbeln, in dem es Inlandstouristen und ausländische Besucher in die Stadt lockt. Darüber hinaus soll es den guten Ruf der Stadt als führendes Touristenziel stärken.

Geboten werden eine große Marktmeile mit frischen Meeresfrüchte-Spezialitäten namhafter Restaurants sowie Konzerte mit angesagten thailändischen Künstlern und Bands.

Am Samstag, 24. Juni 2023 wird eine prachtvolle Parade organisiert, die die „Farben Pattayas“ widerspiegeln soll. Sie startet gegen 18.00 Uhr am Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya in Naklua und führt über die Pattaya Beach Road bis zur Central Pattaya Shopping Mall.

Abgerundet wird das „Pattaya Festival“ mit unterhaltsamen Aktivitäten zum Mitmachen und Informationsständen touris­tischer Attraktionen der Stadt.