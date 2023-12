PATTAYA: Am und auf dem Pattaya Beach in Pattaya Klang wird von Freitag, 29. Dezember bis Sonntag, 31. Dezember von 17.00 Uhr bis Mitternacht dem neuen Jahr mit Konzerten bekannter thailändischer Bands und Feuerwerk entgegengefeiert.

Nachfolgend das Programm:

Freitag, 29. Dezember: Zom Marie, Nont Tanont, Slot Machine, Because of you I Shine, Three Man Down.

Samstag, 30. Dezember: Indigo, Tilly Birds, Klear, Bodyslam, Urboytj, Joey Boy.

Sonntag, 31. Dezember: Violette Wautier, Peet Peera, Lipta, Monik & Wanyai, Boy Peacemaker, Peck Palitchoke, F.Hero.

Das Festivalprogramm beginnt an allen Veranstaltungstagen um 17.00 Uhr. Das die Pattaya Beach Road für den Verkehr gesperrt wird, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.