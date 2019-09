Von: Björn Jahner | 29.09.19

PATTAYA: Von Samstag, 28. September bis Dienstag, 8. Oktober feiern Thais mit chinesischen Wurzeln in Pattaya ihr traditionelles Vegetarierfestival am Wat Sawang Fa auf dem Gelände der Sawang Boriboon Thamsathan Foundation in der Soi Naklua 7.

Höhepunkte sind rituelle Zeremonien, Drachentänze und viele leckere vegetarische Speisen. Standort auf Google Maps: https://bit.ly/2kXbiti. Infos: www.pattayacityevents.com.