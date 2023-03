PATTAYA: Der Kulturrat von Pattaya bereitet in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Provinz Chonburi und der Stadt Pattaya eine neue Veranstaltung zur Präsentation und Bewahrung des thailändischen Kulturerbes vor.

Die Veranstaltung mit dem Motto „Transmit, Promote, and Preserve Thai Cultural Heritage“ wird am Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April 2023 am Strand von Pattaya stattfinden.

Mit dem Event soll Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn geehrt werden, die sich beispielhaft für die Bewahrung der thailändischen Kultur und des thailändischen Erbes einsetzt. Im Rahmen der Veranstaltung werden verschiedene Aktivitäten wie Ausstellungen, Live-Demonstrationen und Aufführungen stattfinden, die die verschiedenen Aspekte der thailändischen Kunst und Kultur beleuchten.

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte gegenüber der Presse, dass das Fest das Bewusstsein der Thailänder für die Bedeutung der Bewahrung und Förderung des thailändischen Erbes schärfen soll. Mit dieser Initiative soll die jüngere Generation dazu angeregt werden, die einzigartige Schönheit der thailändischen Kultur zu schätzen und sie an künftige Generationen weiterzugeben, so der Bürgermeister.

Durch die Präsentation und Weitergabe des thailändischen Kulturerbes hofft die Veranstaltung auch, bei den Besuchern ein neues Gefühl der Wertschätzung und des Verständnisses für den Wert des kulturellen Erbes zu wecken.

Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit für Einheimische und Touristen gleichermaßen, die Vielfalt und den Reichtum der thailändischen Kultur zu erleben.