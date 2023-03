Von: Björn Jahner | 11.03.23

PATTAYA: Die Thai-India Business Association und Pattaya Indian Association veranstaltem am Samstag (11. März 2023) von 12.00 bis 19.00 Uhr das „Happy Holi Festival of Colours Pattaya Thailand“ auf der Aktivitätenfläche am Pattaya Beach (Karte), Höhe Pattaya Klang.

Der Höhepunkt der Veranstaltung wird die Zeremonie zur Verehrung und Huldigung von Lord Krishna sein. Die Besucher dürfen sich außerdem auf viele Marktstände mit Speisen und Getränken, Aktivitäten mit Licht, Farbe, Klang und Spielen mit organischem Farbpulver freuen.

Holi ist ein aus der hinduistischen Überlieferung stammendes indisches Frühlingsfest am ersten Vollmondtag des Monats Phalgun. Dieses „Fest der Farben“ dauert mindestens zwei, in einigen Gegenden Indiens auch bis zu zehn Tage. Das Festival ist sehr beliebt, denn es bringt auch Spaß und Spiel.