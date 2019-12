Von: Björn Jahner | 28.12.19

Beim „Get Together Pattaya“ im Restaurant Casa Pascal am Freitag, 17. Januar wird der neue Schweizer Konsul über seine Arbeit im Konsulat referieren. Foto: SSB

BANGKOK/PATTAYA: Das neue Jahr beginnt die Swiss Society Bangkok (SSB) wieder mit ihrem traditionellen Ausflug nach Pattaya.

Casa Pascal und Ristorante da Marco

Gehobene Küche in gediegenem Ambiente im Restaurant Casa Pascal. Foto: Schnyder

Unter dem Motto „Get Together Pattaya“ treffen sich die SSB-Mitglieder und -Freunde am Freitag, 17. Januar um 18 Uhr im Restaurant Casa Pascal. Kim und Pascal haben ein außergewöhnliches Schweizer Gourmet-Menü kreiert (inklusive alkoholischen Getränken und Softdrinks für 1.590 Baht net./ Person oder inklusive Softdrinks für 1.190 Baht net./ Person).Mit einem Vortrag wird sich dann der Schweizer Konsul in Thailand Pierre Chabloz vorstellen und über seine Arbeit im Konsulat referieren.

Sala Swiss und Silverlake

Chef Marco hat ein besonderes Schweizer Menü vorbereitet. Foto: Ristorante da Marco

Am zweiten Tag steht eine Exkursion (ca. 800 Baht inkl. Transfers) zum Silverlake Wineyard auf dem Programm. Die Abfahrt erfolgt am Samstag, 18. Januar um 10 Uhr am Restaurant Casa Pascal. Auf dem Weg dorthin erfolgt ein Stopp am Wat Yan, wo die Teilnehmer die renovierte Sala Swiss besichtigen werden.

Nach dem anschließenden Besuch im Weinbaugebiet, wo natürlich auch das ein oder andere Gläschen Wein verkostet wird, trifft sich der Schweizer Club im Ristorante da Marco. Chef Marco hat ein Schweizer Spezialitätenmenü für 1.000 Baht net. vorbereitet.

Reise bei Sonntagsbrunch ausklingen lassen

Das Weinbaugebiet Silverlake bei Pattaya bietet Toskana-Flair und edle Weine. Foto: Silverlake

Bevor die SSB-Mitglieder die Heimreise nach Bangkok antreten, treffen sie sich im Restaurant Casa Pascal am Sonntag, 19. Januar von 10 bis 13 Uhr zum Sonntagsbrunch (245 Baht net./ Person).

Die Anreise von Bangkok nach Pattaya sowie die Rückreise müssen selbst organisiert werden, ebenfalls die Übernachtung in Pattaya. Den Teilnehmern steht frei, an allen Angeboten teilzunehmen oder nur an einigen. Da die Gastronomen planen müssen, wird um eine Anmeldung bis Dienstag, 7. Januar per E-Mail umit Angabe des Menüwunsches, der Teilnehmerzahl etc. gebeten. Weitere Infos auf Facebook

