Von: Björn Jahner | 06.05.23

Touristen am Bali-Hai-Pier in Süd-Pattaya. Foto: Facebook/สายตรงนายกเมืองพัทยา

PATTAYA: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) rechnet damit, dass in diesem Jahr etwa 600.000 indische Touristen Pattaya besuchen werden, eine Zahl, die der vor der Pandemie entspricht.

Die Direktorin des TAT-Büros in Pattaya, Anoma Vongyai, erklärte, dass vor der Pandemie über 900.000 indische Touristen nach Thailand kamen, von denen etwa 600.000 Pattaya besuchten. Im Jahr 2019 waren indische Touristen die drittgrößte Gruppe ausländischer Besucher nach Chinesen und Russen.

Laut Khun Anoma gibt es zwei Hauptgruppen von indischen Touristen: Seminarteilnehmer und freie unabhängige Reisende (FITs). Seminargruppen kommen in der Regel von Mai bis August, während FITs das ganze Jahr über nach Pattaya reisen. Seminargruppen übernachten in verschiedenen Gebieten wie Nord-Pattaya, Pattaya Klang, Süd-Pattaya und Pratumnak Hill, während FITs aufgrund der günstigen Zimmerpreise im Allgemeinen lieber in Pattaya Klang und Süd-Pattaya übernachten.

Die erwarteten Ausgaben für Seminarbesucher liegen bei 2.000 bis 3.000 Baht pro Tag, während FIT-Besucher voraussichtlich 1.000 bis 2.000 Baht pro Tag ausgeben werden.

Abgesehen von Unterbringung und Verpflegung stellte Khun Anoma auch fest, dass indische Touristen gerne touristische Attraktionen wie den Nong Nooch Tropical Garden, das Alcazar Cabaret und Koh Larn besuchen.