PATTAYA: Nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) werden bis zum Jahresende fünf Millionen indische Touristen in Pattaya erwartet, während die Zahl der russischen und chinesischen Touristen aufgrund innenpolitischer Probleme zurückgeht.

Der Direktor des TAT-Büros in Pattaya Kajondej Apichart-trakul erklärte am Dienstag (7. Juni 2022) dass sich die touristische Situation in Pattaya seit der Wiederöffnung des Landes für den internationalen Reiseverkehr und der Aufhebung des „Test & Go“-Programms deutlich verbessert habe. Die Geschäftsleute in Pattaya, sagte er, machten Geschäfte mit internationalen Agenturen und Reiseveranstaltern, die ihre Kunden nach Pattaya bringen wollten, da es ein weltweit bekanntes Urlaubsziel sei, das nur eine Stunde vom Flughafen entfernt liege.

Pattaya, so der TAT-Direktor, sei seit letztem Jahr bereit für die touristische Wiedereröffnung gewesen. Im November 2021 versuchte die Stadt, sich im Rahmen der Kampagne „Pattaya Move On“ auf die Covid-19-Pandemie zu reagieren, wobei die Stadt ihren Fokus hauptsächlich auf den Inlandstourismus legte, um die Geschäfte am Laufen zu halten, da der internationale Markt komplett eingebrochen war, erklärte der TAT-Direktor.

Derzeit besuchen nach Angaben von Khun Kajondej schätzungsweise rund 3.000 indische Touristen pro Tag nach Pattaya, Tendenz steigend. Er geht davon aus, dass die Gesamtzahl der indischen Touristen bis zum Jahresende auf fünf Millionen ansteigen wird. Er betonte, dass andere Nationalitäten, wie Russen und Chinesen, die früher zu den Spitzenreitern unter den regelmäßigen Besuchern gehörten, aufgrund innenpolitischer Angelegenheiten in ihren Ländern, wie z. B. dem russischen Krieg in der Ukraine und die Null-Covid-Politik Chinas, stark zurückgegangen sind, obwohl er immer noch auf ihre Rückkehr hofft.

Khun Kajondej erklärte auch, dass die Stadt Pattaya mit der Wirtschaft und dem Handel zusammenarbeitet, um eine einjährige Kampagne zur Unterstützung des Tourismus zu entwickeln. Er sagte auch, dass die TAT indischen Touristen Vorrang einräumen will.