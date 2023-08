Von: Björn Jahner | 11.08.23

PATTAYA: Aufgrund der wachsenden Zahl lauter Nachtschwärmer, die bis in die frühen Morgenstunden hinein feiern, erwägt die Stadt Pattaya die Einführung von Öffnungszeiten für ihre Strände.

Nach Aussage des stellvertretenen Bürgermeisters Wutthisak Roemkitchakan verzeichnet die Stadt immer mehr Beschwerden über nächtliche Besucher, die an Pattayas beliebten Stränden laute Musik hören, Alkohol trinken und feiern.

Einige dieser Besucher trinken und feiern weiter und weigern sich, die Strände zu verlassen, selbst wenn die Müllabfuhr der Stadt morgens kommt, um sie zu reinigen, sagte er.

Dies führe dazu, dass die Strände am nächsten Tag mit Müll übersät seien, sagte er.

„Die Stadt denkt nun darüber nach, Öffnungs- und Schließzeiten für die Strände einzuführen, da dies eine Lösung für das Problem sein könnte“, so Khun Wutthisak.

Derzeit gibt es in der Stadt keine Vorschriften für die Öffnungs- und Schließungszeiten der Strände, so dass diese rund um die Uhr geöffnet sind, sagte er.

Die Stadt habe schon früher versucht, die Patrouillen an den Stränden zu verstärken, aber es sei unmöglich, genügend Sicherheitsbeamte zu finden, um dies jede Nacht zu tun, erklärte er.

Die Strände der Stadt haben laut Khun Wutthisak mehr Besucher angezogen, seit sie umfassend erweitert und renoviert wurden. Normalerweise sind die Strände an Wochentagen nicht sehr gut besucht, und die meisten Besucher würden am frühen Abend wieder abreisen, sagte er.

An Freitagen, Samstagen und Sonntagen sei die Zahl der Besucher jedoch in der Regel sehr viel höher, und viele von ihnen würden gerne Alkohol trinken und bis spät in die Nacht feiern, sagte er und fügte hinzu, dass die städtischen Behörden derzeit nichts anderes tun könnten, als sie um ihre Mithilfe zu bitten.

In den Beschwerden, die bei den städtischen Behörden eingegangen sind, wurde auch auf den Lärm hingewiesen, der von einer Reihe von Nachtclubs ausgeht, von denen die meisten unter freiem Himmel am Strand liegen.

Als Reaktion auf diese Beschwerden hätten die Stadtverwaltung Pattaya und die Behörden des Bezirks Banglamung diese Nachtlokale inspiziert und sie aufgefordert, die Lautstärke ihrer Musik zu drosseln.

Die Beamten empfahlen einige Maßnahmen, darunter den Bau eines angemessenen schalldichten Raums für die Gäste.

Weitere Maßnahmen werden gemeinsam mit der Polizei ergriffen, um die Lärmbelästigung in Pattaya einzudämmen, sagte er.

Pipit Rattanarak, Abgeordneter der United Thai Nation Party für Surat Thani, äußerte sich besorgt über die Engpässe auf den beliebten Inseln Koh Samui und Koh Phangan im Süden.

In einer Sitzung des Abgeordnetenhauses am Donnerstag wies Khun Pipit darauf hin, dass alle Behörden die Transportdienste sowie die Wasser- und Stromversorgung auf den Inseln verbessern müssen. Weitere Maßnahmen seien erforderlich, da die Zahl der Besucher auf den Inseln zunehme, sagte er.