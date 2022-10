PATTAYA: Nach der Halloween-Katastrophe im südkoreanischen Seoul am Samstagabend mit mehr als 150 Toten hat Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen in der heutigen Halloweennacht angekündigt, insbesondere in der Pattaya Walking Street, der Hotspot der Halloween-Feiern.

Da es das erste Halloween-Fest seit 2019 sein wird, an dem alle Unterhaltungseinrichtungen wieder vollständig geöffnet sind, schätzen Pattayas Behörden, dass heute Abend zehntausende Menschen in die Walking Street strömen und die Partys in den dort beheimateten Bars und Nachtclubs besuchen werden.

Bild: PR Pattaya

Der Bürgermeister erklärte, dass die Polizeipatrouillen in der Halloween-Nacht erheblich verstärkt würden, vor allem in der Walking Street. Darüber hinaus würden Kontrollpunkte zur Überwachung der Menschenmenge eingerichtet. Ein Feuerwehrfahrzeug würde zusammen mit Rettungsfahrzeugen für Notfälle am Anfang der Nachtlebenmeile stationiert werden.

Bild: PR Pattaya

Veranstaltungsorte, insbesondere große Nachtclubs, würden auf Sicherheitsmaßnahmen wie unversperrte, gut beleuchtete und unverschlossene Notausgänge überprüft werden. Die Schließzeiten, die gesetzlich auf 02.00 Uhr festgelegt sind, werden strikt befolgt. Die Polizei würde wie üblich auch nach Personen suchen, die illegale Drogen konsumieren oder illegale Waffen besitzen.