Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.20

PATTAYA: Die Stadtverwaltung will mit einem umfangreichen Investitionsprogramm die Tourismusindustrie, Hauptstütze der lokalen Wirtschaft, ankurbeln.

Die Vorhaben werden „Neo Koh Lan" und „Old Town Naklua" genannt, nach zwei der wichtigsten Tourismusmagneten der Stadt. Die Neo-Pattaya-Projekte zielen darauf ab, Innovationen in der Stadt für ein künftiges wirtschaftliches Wachstum zu fördern, nachdem die Stadt als Tourismus- und Investitionszentrum des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) von der Regierung ausgewählt wurde.

Ein Budget in Höhe von 775 Millionen Baht ist für die Entwicklung von insgesamt 32 Projekten im Rahmen des Neo-Koh-Lan- und Altstadtprogramms Naklua in den nächsten drei Jahren vorgesehen. Das Budget für das Neo-Koh-Lan-Programm ist auf 350 Millionen Baht festgelegt, mit denen 21 Projekte finanziert werden sollen, und weitere 425 Millionen Baht werden für die Entwicklung von 11 Projekten im Rahmen des Altstadtprogramms Naklua verwendet. Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem konzentrieren sich die Naklua-Projekte auf das alte Stadtviertel. Die Projekte sollen Touristen einen Einblick in das Leben der örtlichen Fischer bieten.

Ein Teil des Budgets mit 96 Millionen Baht wird in den Bau eines fünfstöckigen Parkhauses mit einem botanischen Garten und eines Aussichtsturm fließen. Ein weiterer Teil wird zur Finanzierung eines Entwicklungsprojekts für einen neuen Markt im Wert von 4,5 Millionen Baht beitragen. Auch der Park Chaloem Phra Kiat wird eine 30 Millionen Baht teure Neugestaltung erhalten. Aufgewertet wird zudem der Tawaen-Strand. Außerdem sind für den Strand von Hat Tien ein Pier und eine Fußgängerbrücke vorgesehen.

Weitere Entwicklungsprojekte sind für die Pattaya vorgelagerte Koh Larn geplant. Die Insel zog vor der Coronakrise jährlich etwa 7 Millionen Touristen an. Ähnliche Pläne zur Entwicklung des Tourismus wurden für die Koh Si Chang bei Chonburi und für die Koh Samet in der benachbarten Provinz Rayong ausgearbeitet.