Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Die Behörde für Verkehrspolitik und -planung (OTP) hat Pattaya neben Ayutthaya und Khon Kaen als Modell für eine transitorientierte Entwicklung (TOD) ausersehen.

Roengsak Thongsom, Direktor der OTP, sagte, „wir wollen die Stadt Pattaya in vier Entwicklungszonen aufteilen“. Die erste Zone werde Regionalbüros, Bildungseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäfte für wirtschaftliche und Lifestyle-Zwecke umfassen, während die zweite aus Geschäftszentren und Einkaufszentren bestehen werde. Große Kaufhäuser sollten die Bedürfnisse von Touristen befriedigen. Die dritte Zone ist als MICE-Metropole (Incentives, Konferenzen und Ausstellungen) mit internationalen Kongress- und Ausstellungszentren geplant. Die vierte Zone wird ein gesundes Umfeld, kommunale Einzelhandelsgeschäfte und Parks beinhalten.

In der Stadtplanung ist eine transitorientierte Entwicklung (TOD) eine Stadtentwicklung, die den Wohn-, Geschäfts- und Freizeitraum in Gehentfernung zum öffentlichen Verkehr maximiert. TOD will damit die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr erhöhen, indem es die Nutzung von Privatfahrzeugen reduziert und nachhaltiges städtisches Wachstum fördert.