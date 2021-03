Von: Björn Jahner | 28.03.21

PATTAYA: Die Tourism Authority of Thailand (TAT) organisierte kürzlich ihre dritte „Single Journey“-Reise im Rahmen einer Kampagne mit neun Reiserouten, die speziell für Alleinreisende konzipiert wurden. Die Reise nach Pattaya erfolgte unter dem Motto „Secret Rooftop“.

Die Reise fand am 6. März statt und begann nachmittags am Hafen Bali Hai im Süden von Pattaya, von wo aus die Teilnehmer per Speedboat zur „Ocean Sky“ transportiert wurden, Pattayas erste Rooftop-Bar auf dem Wasser, die auf einem Restaurantschiff untergebracht ist, das in der Bucht von Pattaya auf Reede liegt.

Romantisches Dinner bei Sonnenuntergang

Die „Ocean Sky“ bot 125 Teilnehmern Platz, die sich auf einen romantischen Abend freuten. Die Veranstaltung begann mit unterhaltsamen Aktivitäten, einschließlich eines interaktiven Quizspiels, bei dem die Teilnehmer die Chance hatten, lustige Preise zu gewinnen, gefolgt von einem Premium-Buffet-Dinner in der Rooftop-Bar der „Ocean Sky“ im obersten Stockwerk. So hatten alle die Möglichkeit, den Sonnenuntergang zu genießen, während die Band „Serious Bacon“ für musikalische Unterhaltung sorgte.

An Bord des luxuriösen Restaurantschiffs wurden unterhaltsame Spiele für Alleinreisende organisiert.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erläuterte den Pressevertretern, dass die „Secret Rooftop“-Veranstaltung im Einklang mit den Sicherheitsstandards der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) und den strengen Corona-Regeln für Hygiene und soziale Distanzierung organisiert wurde, um allen Teilnehmern ein sicheres und unvergessliches Erlebnis zu bieten. Er betonte, dass bei allen „Single Journey“-Reisen der TAT die Covid-19-Regeln für das Reisen in der neuen Normalität eingehalten werden.

Angebote für das neue Reiseverhalten

Er führte fort, dass die „Single Journey“-Reisen in Zusammenarbeit mit der Agentur „Drive Digital“ erarbeitet wurden, um Singles als neuentdeckte Zielgruppe maßgeschneiderte Reiseangebote zu unterbreiten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, da sich das Reiseverhalten der Menschen seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nachhaltig verändert hat. So werden gemäß Khun Yuthasak Single-Reisen immer beliebter.

Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem zeigte sich erfreut, dass sich Pattaya bei den Aktivitäten der TAT beteiligt. Er betonte, dass mit der Kampagne Alleinreisenden aufgezeigt wird, dass Pattaya für Single-Reisende ein attraktives Urlaubsziel ist.

Im Rahmen der „Single Journey“-Kampagne hat die TAT neun Reiserouten zu verschiedenen Zielen für Alleinreisende, aber auch für Paare, in ganz Thailand entwickelt, darunter Mae Hong Son, Chiang Mai und Chiang Rai, Lop Buri und Saraburi, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Udon Thani und Loei, Chumphon und Surat Thani sowie Phuket, Ayut­thaya und Bangkok. Jede dieser Touren ist darauf ausgelegt, Alleinreisenden die Möglichkeit zu geben, Gleichgesinnte mit ähnlichen Reisevorlieben zu treffen und gemeinsam an touristischen Aktivitäten teilzunehmen.

Weitere Informationen zu den nächsten „Single Journey“-Reisen werden unter www.tourismthailand.org und www.sneaksdeal.com/singlejourney bekanntgegeben.