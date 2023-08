PATTAYA: Die Touristenmetropole Pattaya festigt weiterhin ihren Ruf als familienfreundliches Reiseziel, wie kürzlich von der Online-Buchungsplattform Agoda festgestellt wurde. Pattaya ist nach wie vor die beliebteste Wahl für inländische Touristen, die am bevorstehenden langen Muttertags-Wochenende (12.–14. August 2023) verreisen möchten.

Laut den Daten von Agoda gehört Pattaya zu den Top-10-Reisezielen während des langen Wochenendes vom 12. bis 14. August 2023. Im Vergleich zum Vorjahr, 2022, bleibt Pattaya die erste Wahl für Thailänder, gefolgt von Hua Hin und Cha-am auf dem zweiten Platz. Überraschenderweise ist Bangkok auf den dritten Platz gestiegen und hat damit den Khao-Yai-Nationalpark auf Platz 4 überholt. Die Provinz Kanchanaburi ist von ihrem vorherigen Platz 7 auf den 5. Platz aufgestiegen.

Bemerkenswert ist auch das Auftauchen des Khao-Kho-Nationalparks in Phetchabun, der sich erstmals in der Liste der Top 10 Reiseziele befindet.

Die Suchanfragen von Agoda zeigen, dass in diesem Jahr sowohl Reiseziele in den Städten als auch in den Bergen während des Muttertagurlaubs ebenso beliebt sind wie Stranddestinationen. Im Jahr 2022 zogen es die Thailänder vor allem vor, ans Meer zu reisen, wobei Strandziele 6 der 10 Plätze in der Liste dominierten.

Der thailändische Nationale Muttertag wird jährlich am 12. August begangen. Da er dieses Jahr auf einen Samstag fällt, wurde der darauf folgende Montag (14. August 2023) – wie in Thailand üblich – zum Ersatzfeiertag erklärt .