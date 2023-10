PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya hat den Termin für das diesjährige Silvester-Countdown-Festival bekanntgegeben, das dieses Jahr einer Änderung unterliegt.

Der diesjährige „Pattaya Countdown“ wird vom 29. bis 31. Dezember 2023 stattfinden. Jedoch – und das ist neu – soll die größte Silvestersause der Ostküste nicht wie in den Vorjahren am Hafen Bali Hai ausgerichtet werden, sondern erstmals am Pattaya Beach. Der neue Standort des Festivals hat den großen Vorteil, dass er einfacher von den Besuchermassen aufgesucht werden kann.

Am Programm wird hingegen an Bewährtem festgehalten: Auch dieses Jahr werden den Festivalgängern wieder die angesagtesten thailändischen Bands drei Tage lang ordentlich einheizen, bevor das neue Jahr mit einem spektakulären Feuerwerk begrüßt wird.