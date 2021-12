Von: Björn Jahner | 17.12.21

PATTAYA: Am Mittwoch, 29. Dezember, Donnerstag, 30. Dezember und Freitag, 31. Dezember wird – jeweils ab 17.00 Uhr – am Hafen Bali Hai in Süd-Pattaya der „Pattaya Countdown 2022“ veranstaltet.

Auf der größten Silvesterveranstaltung der Ostküste werden berühmte thailändische Stars und die angesagtesten Bands des Königreichs auftreten – u.a. K-Pop-Star Bambam, Bowkylion, Palmy, Potato, Wonder­frame, The Toys, UrboyTJ, Jay Jetrin, Cocktail, Labanoon, Boy Peacemaker, Pang-Nakarin Kingsak, Big Ass, Klear, F. Hero, The Sun und viele mehr! Mehr erfahren Sie auf Facebook.