Von: Björn Jahner | 03.06.23

PATTAYA: Fans rassiger Auto-Exoten in Pattaya aufgepasst!

Am Sonntag (4. Juni 2023) findet von 11.00 bis 22.00 Uhr rund um das Flugzeug auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Terminal 21 Pattaya (Karte) am Delfin-Kreisel in Naklua die Fahrzeugmesse „Pattaya Cars On Flight“ statt.

Foto: Terminal 21 Pattaya

Publikumswirksam präsentiert werden viele verschiedene Fahrzeugtypen aus den Bereichen Sport, Luxus, Klassiker, Exoten und vieles mehr.

Foto: Terminal 21 Pattaya

Eintritt frei. Infos auf Facebook.