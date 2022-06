Von: Björn Jahner | 16.06.22

PATTAYA: Fans rassiger Auto-Exoten aufgepasst! Am Sonntag, 19. Juni 2022 findet von 11.00 bis 22.00 Uhr rund um das Flugzeug auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Terminal 21 Pattaya am Delfin-Kreisel in Naklua die Fahrzeugmesse „Pattaya Cars On Flight“ statt.

Publikumswirksam präsentiert werden viele verschiedene Fahrzeugtypen aus den Bereichen Sport, Luxus, Klassiker, Exoten und vieles mehr. Eintritt frei. Infos auf Facebook.