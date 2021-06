PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat nach Angaben von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem bei der Chulabhorn Royal Academy (CRA) 100.000 Dosen des Impfstoffs von Sinopharm bestellt. Der Stadtrat hat für das Präparat bereits 8,8 Millionen Baht genehmigt Die CRA hat den Preis des Sinopharm-Impfstoffs auf 888 Baht pro Dosis festgelegt.

Der Impfstoff soll 50.000 Menschen mit Wohnsitzregistrierung in Pattaya verabreicht werden. Sonthaya fügte hinzu, dass die Zahl der Einwohner etwa 120.000 beträgt, von denen 80.000 über 19 Jahre alt sind. Einige wurden bereits gegen Covid-19 geimpft, mit Impfstoffen, die von der Regierung zur Verfügung gestellt worden waren. Menschen aus anderen Provinzen, die in Pattaya leben und arbeiten, sollen mit von der Regierung bewilligten Präparaten geimpft werden.

Während Pattaya auf die Lieferung des Impfstoffs durch das CRA wartet, will die Stadt dafür sorgen, dass sich die Menschen für die Impfungen registrieren lassen, sowohl online als auch durch Formulare, die in verschiedene Gemeinden verteilt werden, so Sonthaya.