PATTAYA: Auch wenn es in den letzten Tagen noch auffallend ruhig in Pattaya war, sind die Vorbereitungen für die Rückkehr inländischer und ausländischer Touristen in der Ostküstenmetropole in vollem Gange.

© PR Pattaya

Zwei Tage vor dem Start zum Pattaya Music Festival 2021 rückten die Bautrupps der Stadtverwaltung Pattaya zur Walking Street aus und renovierten den Torbogen am Eingang zum weltbekannten Rotlichtkiez, der sich aufgrund der Beschränkungen zum Seuchenschutz jedoch immer noch im tiefen Corona-Koma befindet. Grund ist das Ausschankverbot für alkoholische Getränke in Gastronomiebetrieben und die nach wie vor bestehende Schließungsanordnung für jede Form von Nightlife-Entertainment in der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört.

© PR Pattaya

Auf einer Sitzung in der City Hall am Freitag, auf der die Betreiber von Bars und Nightclubs teilnahmen, bestätigte ihnen die Stadtverwaltung erneut, dass das Alkoholverbot und die Schließungsanordnung des Nachtlebens bis auf Weiteres bestehen bleiben, es aber nicht mehr lange dauern würde, bis die strengen Restriktionen für das Nachtleben gelockert werden. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.