PATTAYA: Trotz der Zunahme der Covid-19-Fälle ist Pattaya bei einheimischen und ausländischen Touristen nach wie vor beliebt, was nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya auch die Besucherzahlen während des derzeitigen chinesischen Neujahrsfestes zeigen.

Gegenüber der Presse sagte Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem: „Ich glaube, dass das chinesische Neujahrsfest am 1. Februar ein weiteres wichtiges Ereignis ist, das Pattaya zum Leben erwecken wird. Die Touristen können Pattaya besuchen und alle traditionellen Neujahrsrituale durchführen und anschließend am Strand entspannen.“

Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat Pattaya City als „blaue Zone“ (Tourismuszone) für Inlandsreisende ausgewiesen, während ausländische Touristen über die Einreisemodelle „Test & Go“ oder das „Sandbox“ einreisen können. In den „blauen Zonen“ dürfen Gastronomiebetriebe mit SHA+-Zertifizierung oder mit „Covid-19 Free Setting“-Maßnahmen bis um 23.00 Uhr Alkohol ausschenken

Das „Test & Go“-Modell, das ab Dienstag (1. Februar 2022) wieder eingeführt wird, ermöglicht Touristen aus allen Ländern der Welt die Einreise ohne Quarantäne in Thailand, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind sowie am 1. und 5. Tag ihres Aufenthalts einen RT-PCR-Test absolvieren. An beiden Testterminen müssen sie einen Aufenthalt von mindestens einer Nacht in einem AQ-Hotel verbringen bzw. solange dort im Zimmer warten, bis das Testergebnis vorliegt. Im Falle von Cluster-Infektionen kann die „Test & Go“-Regelung mit dem „Sandbox“-Modell ersetzt werden.

Nach Aussage von Pattayas Bürgermeister Khun Sontaya, habe die Stadt gute Einnahmen seit der Wiedereröffnung des Landes für den internationalen Tourismus am 1. November letzten Jahres erzielt, weil mehr als 10 Prozent der Touristen, die nach Thailand reisen, Pattaya besuchen. d

„Ich denke, die Herausforderung besteht jetzt darin, den Tourismus mit den Gesundheitsmaßnahmen in Einklang zu bringen, bis die Covid-19-Pandemie zu einer endemischen Krankheit heruntergestuft wird“, so Khun Sonthaya.