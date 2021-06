Von: Björn Jahner | 20.06.21

PATTAYA: Zur Belebung des brachliegenden Inlandstourismus hat die Stadt Pattaya wieder ihren Hauptstrand an der Beach Road nach längerer Corona-Schließung für Besucher geöffnet.

Liegestühle und Sonnenschirme sind an den Pattaya Beach zurückgekehrt, verboten bleibt jedoch weiterhin der Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken am Strand. Schwimmen und Wassersport sind erlaubt. Chonburi-Besucher werden darauf hingewiesen, dass – wie auch in vielen anderen Landesteilen – in der Ostküstenprovinz, einschließlich Pattaya, täglich neue Covid-19-Fälle gemeldet werden. Es herrscht Nasen-Mund-Schutz-Pflicht in der Öffentlichkeit. Weitere Informationen erhält man auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung Pattaya und telefonisch beim Pattaya Call Centre unter der Kurzwahl 1337.