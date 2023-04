Schlechte Sicht am Freitag am Wongamat Beach im Norden Pattayas. Süd-Pattaya auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht war nur teils zu erkennen, Koh Larn überhaupt nicht. Foto: Jahner

PATTAYA: Aktuell ächzt Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand nicht nur unter extremer Hitze, sondern auch unter hohen PM2.5-Werten. So meldete am Freitag (21. April 2023) IQAir, ein Schweizer Unternehmen für Luftqualitätstechnologie, um 12.00 Uhr einen PM2.5-Wert von 164, Einstufung „ungesund“.

Dies führte zu Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in der Region und auf den Tourismus, der eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt ist. Denn die schlechte Luftqualität könnte Touristen abschrecken. Die Regierung und die Gemeinden müssen weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die PM2.5-Werte in Pattaya und anderen Städten in Thailand zu reduzieren, fordern große Teile der Bevölkerung sowie auch ausländische Urlauber und Residenten.

Die Hauptquelle für PM2.5 in Pattaya ist der Straßenverkehr, der hauptsächlich aus Autos, Lastwagen und Motorrädern besteht. Die Abgase dieser Fahrzeuge tragen dazu bei, dass die Luftqualität in der Stadt stark beeinträchtigt wird. Dieses Jahr sind es aber vorwiegend Quellen, wie die Verbrennung von Abfall, Brandrodung und Walbrände, die zu erhöhten PM2.5-Werten beitragen.

Die Auswirkungen von hohen PM2.5-Werten auf die Gesundheit sind gut dokumentiert. Feinstaubpartikel können in die Lunge gelangen und zu Atembeschwerden, Asthma, Herzkrankheiten und anderen Gesundheitsproblemen führen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder und Menschen mit bereits bestehenden gesundheitlichen Problemen.

Der nationale Grenzwert für PM2.5 in Thailand liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³) gemessen als Tagesmittelwert. Wenn der Grenzwert überschritten wird, sind die lokalen Behörden verpflichtet, Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung zu ergreifen. Die World Health Organization (WHO) empfiehlt jedoch einen deutlich niedrigeren Grenzwert von 25 µg/m³ als Jahresmittelwert, um die Gesundheitsrisiken durch PM2.5 zu minimieren.