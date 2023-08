Dicht an dicht liegen die bunten Fischerboote am Naklua Fishing Boat Pier vor Anker. Fotos: Jahner

PATTAYA: Pattaya ist eine pulsierende Touris­tenhochburg an der Ostküste Thailands, die vor allem für ihr lebhaftes Nachtleben weltbekannt ist. Doch auch hier gibt es sie noch: Echte Geheimtipps mit viel Lokalkolorit, die landesinteressierten Besuchern einen authentischen Einblick in das traditionelle Leben und den Alltag der Einheimischen bieten. Ein Ausflug ins ehemalige Fischerdorf Naklua im ruhigen Norden des Stadtgebiets.

Naklua war einst ein verschlafenes Fischerdorf, das sich trotz des modernen Wandels der Stadt bis heute seinen ursprünglichen Wurzeln treu geblieben ist. Davon kann man sich auf dem Naklua Fishing Boat Pier in der Soi 12 überzeugen. Hier herrscht in den frühen Morgenstunden reges Treiben, wenn die bunten Boote heimkehren und die Besatzung den frischen Fang von Bord hievt.

Der Fischerbootpier ist befahrbar. Hier kann man dem Sonnenuntergang mit dem Roller entgegendüsen!

Abends ist der asphaltierte und mehrere Hundert Meter ins Meer führende Pier ein beliebter Treffpunkt für einheimische Angler und Pärchen, die den Sonnenuntergang genießen. Mit dem Mietroller können hier Urlauber auf dem Pier dem Sonnenuntergang entgegenfahren!

Auf dem Fischmarkt in Naklua geht es lebhaft zu. Hier gibt es alles fangfrisch zu kaufen, was das Meer hergibt.

Ausflug ins Fischerdorf

Weitaus touristischer geht es auf dem Lan Pho Na Na Kluea Market zu, Nakluas Fischmarkt. An Feiertagen und Wochenenden schieben sich hier vor allem einheimische und asiatische Touristenmassen durch die engen Gänge. Neben fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten in Hülle und Fülle werden auf dem lebhaften Markt auch viele lokale Snacks angeboten. Tipp: Besucher können sich an dem Grillstand am Haupteingang ihr frisches Meeresgetier direkt vor Ort grillen lassen! Für die Anreise empfiehlt sich das Songthaew, denn der Fischmarkt befindet sich direkt an der Baht-Taxi-Route.

Leckeres Seafood direkt am Khlong-Ufer speisen kann man im urigen Restaurant Je Nong Seafood.

Schlemmen am Khlong-Ufer

An der Naklua Bridge, am nördlichen Beginn der Naklua Road, befindet sich – umgeben von malerischen Khlongs – das urige Lokal Je Nong Seafood. Das Fischrestaurant ist über einen kleinen Betonsteg erreichbar und bietet neben leckeren Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichten einen wunderbaren Ausblick auf die pittoresken Kanäle, die hier ins Meer münden.

Street-Food-Geheimtipp in Naklua: Sawang Chicken Rice. Hier gibt es das beste „khao man gai“ der Stadt!

Abendessen in der Straßenküche

Der Geheimtipp für Street-Food-Fans befindet sich in der Photisarn Road, Ecke Soi 12: Sawang Chicken Rice. Jeden Abend herrscht in der kleinen Garküche, die sich in einem traditionellen Shop-Haus direkt an der Straße befindet, Hochbetrieb. Überwiegend Einheimische – Pärchen und junge Familien – treffen sich hier nach Feierabend zum Abendessen. Serviert werden nur zwei Gerichte: Nudelsuppe mit Huhn und Reis mit fettem Hühnerfleisch (khao man gai), jeweils für 50 Baht. Hier kann man sich wunderbar unter die Einheimischen mischen und die authentische Atmosphäre der kleinen Straßenküche genießen, die von einer fleißigen thai-chinesischen Familie seit mehreren Jahrzehnten an diesem Standort betrieben wird.