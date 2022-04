PHUKET: Fünf hochrangige Polizeibeamte der Polizeistation Patong wurden ins Hauptquartier der Provinz strafversetzt, nachdem ein Video aufgetaucht war, das zeigt, dass die Vergnügungslokale in einem Hotel gegen die gesetzliche Sperrstunde verstoßen.

Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef, Generalleutnant Surachate Hakparn, besser bekannt als „Big Joke“, sagte am Sonntag der Presse, dass die „Big Five“ der Polizeistation Patong ins Provinzhauptquartier versetzt werden. Mit der Maßnahme soll der Weg freigemacht werden für eine Untersuchungskommission, die den Fall untersuchen soll. Das Team wird überprüfen, ob das Hotel gegen die Vorschriften verstoßen hat und die für das Gebiet zuständigen Polizeichefs befragen.

Bei den so genannten „Big Five“ handelt es sich um den Leiter der Polizeistation und seine Stellvertreter.

Am Samstag postete der Anwalt Sittra Biabangkerd einen dreiminütigen Videoclip auf seiner Facebook-Seite, in dem er erklärte, er habe Beschwerden von Einwohnern Phukets erhalten, dass das Patong Bay Hill Resort Hotel seine Vergnügungslokale seit Jahren über die gesetzliche Sperrstunde hinaus geöffnet habe und die Öffentlichkeit mit übermäßigem Lärm belästige.

Der Anwalt sagte, er habe die Behörden informiert, aber es wurde nichts unternommen. Er sei nach Phuket gekommen und habe mit eigenen Augen gesehen, dass die Nachtlokale des Hotels die ganze Nacht bis zum Morgengrauen in Betrieb waren, schrieb er in seinem Facebook-Beitrag.

Der Anwalt brachte die Frage auf, warum der Polizeichef von Phuket das Gesetz nicht durchgesetzt und bei Verstößen gegen die Covid-19-Vorschriften ein Auge zugedrückt habe.

„Ich denke, es ist nicht möglich, dass die Vergnügungslokale im Hotel über die erlaubten Öffnungszeiten hinaus betrieben wurden und etwa 1.000 Kunden pro Tag bedienten, ohne dass die Behörden davon wussten. Es könnten hohe Bestechungsgelder gezahlt worden sein", mutmaßte Khun Sittra.

Sein auf Facebook geteilter Videoclip zeigte ein Lokal am Pool, in dem zu später Stunde Musik gespielt wurde. Später am Samstagabend versammelten sich etwa 50 Angestellte des Hotels in Soi Bangla in Tambon Patong im Bezirk Kathu, um gegen die Enthüllung des Videos zu protestieren.

Die Hotelangestellten begannen den Protest gegen 23 Uhr und hielten Plakate mit der Aufschrift „Wir haben Hunger“ und „Wir wollen nicht arbeitslos werden“ in die Luft.

Ein Anteilseigner des Hotels, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte, der Anwalt habe ohne jegliche Befugnis gehandelt. Da das, was er getan habe, bei einigen Hotelangestellten das Gefühl hervorgerufen habe, sie könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, seien sie zu einem symbolischen Protest auf die Straße gegangen, fügte er hinzu. Viele andere Geschäftsleute könnten ebenfalls betroffen sein, sagte er.

Ein Demonstrant sagte, seit dem Ausbruch von Covid-19 hätten die Menschen in Patong Mühe, über die Runden zu kommen. „Wir hoffen nur, dass er unsere Notlage versteht“, fügte er hinzu.

Zuvor waren in der südlichen Inselprovinz strenge Covid-19-Beschränkungen verhängt worden, zu denen auch die Schließung von Lokalen gehörte. Seit die Provinz im Rahmen verschiedener Programme wieder für Touristen geöffnet wurde, sind die Öffnungszeiten für Restaurants und andere Lokale, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, auf 23 Uhr verlängert worden.

Der Anwalt ignorierte am Sonntag den Protest. Er erklärte, er arbeite für Menschen, die niemanden hätten, an den sie sich wenden könnten, wenn das Hotel gegen die Anordnungen der Provinz verstößt und in dem Gebiet Lärm verursacht.