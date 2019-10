PHUKET: Die Vorbereitungen für den traditionellen Phuket Carnival in Patong Beach laufen auf Hochtouren und auch in diesem Jahr wird wieder als einer der Höhepunkte des Festivals der „Patong Cosplay Beach Run“ für einen wohltätigen Zweck ausgerichtet.

Das Festival wird von Freitag, 1. November bis Dienstag, 5. November zum 33. Mal veranstaltet, in diesem Jahr unter dem Motto „Cheerful Beach Variety Phuket“. Die Veranstaltung zielt darauf ab, Patong als ein attraktives Reiseziel für inländische und ausländische Touristen zu vermarkten, den Beginn der Hochsaison einzuläuten und die Koordination zwischen öffentlichen und privaten Sektoren zu stärken. So wird die Patong Hotel Association für das kulturelle Programm auf der Hauptbühne und für den „Patong Cosplay Beach Run 2019“ verantwortlich zeichnen, während der Verband Süd der Thai Hotels Association in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Partnern einen Wettbewerb für Sandskulpturen ausrichtet und ein großartiges Batik-Gemälde anfertigen lässt.



Der Festivalauftakt erfolgt am 1. November mit einem feierlichen Umzug durch Patong sowie mit musikalischem Unterhaltungsprogramm und Tanzdarbietungen auf der Hauptbühne.



Am 2. November findet wieder die jährliche Unterwasserreinigung in den Gewässern vor Patong Beach statt, an der in der Regel viele der führenden Tauchreiseveranstalter Phukets teilnehmen. Abgerundet wird das Programm mit der Herstellung von Modeaccessoires aus Meeresmüll.



Am 3. November erfolgt der Startschuss zum „Patong Cosplay Beach Run 2019“. Der Erlös aus dem Wohltätigkeitslauf geht in diesem Jahr an das Patong Hospital. Die Spende soll für den Kauf dringend benötigter medizinischer Geräte verwendet werden.



Am 4. November sorgen Kochshows mit den talentiertesten Küchen-Maestros der Insel für Unterhaltung, die im Michelin Guide Thailand empfohlen werden.



Das Festivalfinale wird am 5. November mit einer Fotoausstellung zum Thema „Patong, where I love“ zelebriert.



Wie auch in den Vorjahren verwandelt sich der Strand von Patong mit vielen kleinen Verkaufsbuden in eine kulinarische Schlemmermeile.