Pathum United als Fußballmeister gekrönt

Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: BG Pathum United erhielt nach dem Heimspiel gegen Ratchaburi am Samstagabend den Pokal als Meister der Thai League 1.

Nach dem 2:0-Heimsieg von BG Pathum United gegen Ratchaburi stemmten die Rabbits zum ersten Mal die Trophäe als thailändischer Fußballmeister in die Höhe. Pathum hatte sich bereits Anfang des Monats mit einem Rekordvorsprung von sechs Spielen den Titel in der höchsten Liga gesichert und die Saison ungeschlagen beendet.

Der frühere Meister Buriram United sicherte sich mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg über den Gastverein PT Prachuap den zweiten Platz in der Thai League 1. Die Thunder Castle werden Thailand in den Qualifikations-Play-offs zur AFC Champions League 2022 vertreten, während sich Pathum Thani für die Gruppenphase qualifizierte. Trat und Rayong stehen bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag als Absteiger fest.