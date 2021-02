Covid-19-Massentest Anfang Februar auf dem Pornpat Market. Foto: The Nation

PATHUM THANI: Die Gesundheitsbehörde hat die wegen eines Coronavirusausbruchs geschlossenen Märkte Pornpat und Suchart im Bezirk Thanyaburi wieder geöffnet. Händler dürfen maximal 30 Prozent der Verkaufsflächen belegen, um die soziale Distanzierung einzuhalten.

Die beiden Märkte waren seit dem 9. Februar zur Reinigung und Desinfektion geschlossen worden, nachdem einige Covid-19-Fälle dorthin zurückverfolgt worden waren. Das Gesundheitsamt der Provinz hatte vom 9. bis zum 24. Februar proaktiv fast 20.000 Menschen rund um die Märkte und in den umliegenden Gemeinden getestet und dabei 498 Personen positiv für Covid-19 gefunden. Die meisten der infizierten Personen zeigten keine Krankheitssymptome, es waren thailändische Händler und Wanderarbeiter. Bis Donnerstag wurden in Pathum Thani insgesamt 522 Infizierte gemeldet, 262 befinden sich in stationärer Behandlung und 260 wurden als geheilt aus Krankenhäusern entlassen.