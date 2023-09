Von: Björn Jahner | 17.09.23

Die Gottesienste der Evengelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand finden in Pattaya fortan in der Norwegischen Kirche (Sjømannskirken i Pattaya) in Jomtien statt.

PATTAYA: Pastor Carsten Körber von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand informiert über den neuen Gottesdienstort seiner Gemeinde in Pattaya:

Deutschsprachige evangelische Gottesdienste für Mitglieder, Freunde und Interessierte der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand haben in Pattaya eine langjährige Tradition. Über viele Jahre hinweg wurden diese Gottesdienste im Begegnungszentrum in Naklua gefeiert.

Wir freuen uns, dass wir nun einen neuen Gottesdienstort in der Norwegischen Kirche in Jomtien gefunden haben. An diesem neuen Ort werden wir ab sofort jeweils am vierten Samstagnachmittag im Monat deutschsprachige evangelische Gemeindegottesdienste anbieten. Wir sind außerordentlich dankbar für diese freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Norwegischen Kirche in Pattaya und den skandinavischen Kollegen und Kolleginnen.

Besucher und Besucherinnen unserer Gottesdienste sind am vierten Samstag im Monat herzlich eingeladen, sich bereits mittags im Zentrum der Norwegischen Kirche zu versammeln. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich für einen geringen Kostenbeitrag mit Getränken und Speisen zu versorgen. In gemütlicher Atmosphäre können Sie sich an einem deutschen Stammtisch beteiligen oder Kontakte mit Menschen aus Norwegen sowie anderen Ländern knüpfen, sich gegenseitig kennenlernen und miteinander plaudern.

Pastor Carsten Körber.

Der Gottesdienst in der Kirche mit Pastor Carsten Körber beginnt um 15 Uhr. Die musikalische Begleitung erfolgt durch Mitarbeitende der Norwegischen Kirche, die die Gemeinde beim Gesang mit Orgel oder Klavier unterstützen. Hier sind die kommenden Termine:

Samstag, 23. September 2023, 15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst mit Abendmahl Samstag, 28. Oktober 2023, 15.00 Uhr: Gottesdienst

Gottesdienst Samstag, 25. November 2023, 15.00 Uhr: Gottesdienst

Gottesdienst Samstag, 30. Dezember 2023, 15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl zum Jahresabschluss und Segen für das neue Jahr. (Ausnahme: 5. Samstag im Monat!)

Dieser Gottesdienstrhythmus kann bei Bedarf gesteigert werden.

Vor und nach den Gottesdiensten bietet Pastor Carsten Körber immer Möglichkeiten für seelsorgerische Gespräche. Melden Sie sich bitte vorher bei ihm zwecks Terminvereinbarung per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer Tel. 064-306.4746.

Die Norwegische Kirche in Pattaya ist sehr einfach zu erreichen von der Thappraya Road. Sie finden das norwegische Gemeindezentrum, indem Sie von der Thappraya Road in die Soi 5 abbiegen und etwa 50 Meter in die Soi hineingehen (das Zentrum befindet sich auf der südlichen Straßenseite!) Hier finden Sie die Ortslage auf Google Maps!

Pastor Carsten Körber