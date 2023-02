Von: Björn Jahner | 03.02.23

PATTAYA: Am kommenden Montag (6. Februar 2023) zieht das Passamt Pattaya ins Einkaufszentrum Central Pattaya an der Beach Road/ Second Road um.

Das neue Passamt befindet sich im Raum Nr. 449/2 im 4. Stock, direkt neben dem Parkhauseingang. Es hat montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet (außer an gesetzlichen Feiertagen).

In der Behörde können thailändische Staatsbürger einen Reisepass beantragen. Auskunft unter Tel.: 095-364.2837, 038-422.438.

Das Passamt bietet auch Legalisierungsdienstleistungen an. Kontakt, Tel. 038-119.638.

Weitere Informationen erteilt die Abteilung für Konsularangelegenheiten.