Von: Björn Jahner | 21.03.20

Vor einigen Monaten herrschte an den Check-in-Schaltern im Chiang Mai International Airport noch dichtes Gedränge. Seit dem Einsetzen der weltweiten Coronavirus-Epidemie ist die Zahl der Fluggäste auffallend übersichtlich. Foto: The Thaiger

CHIANG MAI: Die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Epidemie haben für einen erheblichen Einbruch der Fluggastzahlen geführt, was besonders der Chiang Mai International Airport zu spüren bekommt – Gateway für den hohen Norden des Königreichs – der sich bis zum Ausbruch der Krise besonders bei chinesischen Touristen großer Beliebtheit erfreute.

Der stellvertretende Flughafendirektor Thananrat Prasertsri schätzt, dass die Passagierzahlen am Chiang Mai International Airport in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent zurückgehen bzw. auf 3,5 Millionen sinken werden, sollte die Coronavirus-Krise bis zur Jahresmitte anhalten. Darauf deutet die Bilanz der ersten zwei Monate des Jahres hin: Zwischen dem 1. Januar und 25. Februar dieses Jahres sank die Zahl der Flugverbindungen am Chiang Mai International Airport im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent von 220 auf 190 Verbindungen. Das tägliche Passagieraufkommen erlebte im Vergleich zum Vorjahr einen Einbruch von 40 Prozent und sank auf 22.000.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr am Chiang Mai International Airport 11,34 Millionen Passagiere bedient. Da der Flughafen in den letzten Jahren im Schnitt jeweils 11 Millionen Passagiere bedient hat, aber nur für 8 Millionen ausgelegt ist, soll seine Kapazität durch eine in mehrere Phasen unterteilte Erweiterung auf 20 Millionen Fluggäste pro Jahr erhöht werden. Die Flughafenleitung macht sich zwischenzeitlich die vergleichsweise ruhigen Betriebstage während der Coronavirus-Krise zu Nutze und hat damit begonnen, die Servicebereiche des Airports zu erweitern, um das Dienstleis­tungsangebot zu erhöhen.