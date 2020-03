PHUKET: Über 2.000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord des Kreuzfahrtschiffes Costa Fortuna, das am Freitag in Patong eintraf, wurde die Erlaubnis zum Landgang verweigert.

Das Verbot kommt nach der offiziellen Bestätigung, dass 64 Italiener an Bord Italien in den letzten 14 Tagen verlassen haben. Der Schritt folgt der Einrichtung einer 14-tägigen Selbstquarantäne durch die thailändische Regierung für alle Personen, die aus China, Südkorea, Hongkong, Macao, Iran und Italien anreisen.

Das Kreuzfahrtschiff kam am Freitagmorgen mit 1.631 Passagieren, 984 Besatzungsmitgliedern an Bord zu einem geplanten Zwischenstopp in Patong an. Laut dem in Genua ansässigen Kreuzfahrtanbieter Costa Crociere sollen alle Passagiere gesund sein. Nach Angaben der Immigration von Phuket sind an Bord drei Chinesen, zwei Singapurer, 151 französische Staatsangehörige, 230 Deutsche und 282 Italiener. Die Entscheidung, den Passagieren den Landgang in Phuket zu verbieten, folgt der Bestätigung, dass 64 der Italiener auf dem Schiff im Verdacht stehen, das Covid-19-Virus zu tragen.

„Obwohl es keine bestätigten Fälle von Covid-19 auf dem Schiff gibt, stellen alle Personen an Bord ein Gesundheitsrisiko dar und müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben. Sie müssen auf dem Schiff bleiben, und das Schiff muss ungefähr zwei Seemeilen von der Küste entfernt ankern“, heißt es bei der Immigration.