MONTEVIDEO: Mehr als 100 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes, das zahlreiche Coronavirus-Infizierte an Bord hatte, sind aus der uruguayischen Hauptstadt Montevideo in die australische Stadt Melbourne ausgeflogen worden. «Unseren lieben australischen und neuseeländischen Freuden sagen wir: gute Reise und bis bald», twittere Uruguays Außenminister Ernesto Talvi in der Nacht von Freitag auf Samstag.

In einem Video war zu sehen, wie eine ganz in weiße Schutzkleidung gekleidete Person am Flughafen von Carrasco bei Montevideo aus einem Bus stieg, sich niederkniete und den Boden küsste. Nach Angaben des uruguayischen Außenministeriums war das Flugzeug auch mit medizinischem Gerät ausgestattet.

Fast 60 Prozent der mehr als 200 Menschen an Bord der «Greg Mortimer» waren zuvor positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die meisten Passagiere stammten aus Australien und Neuseeland. Das Schiff war dem australischen Sender ABC zufolge Mitte März für eine Reise in die Antarktis in See gestochen, lag aber seit dem 21. März nahe Montevideo vor Anker. In dem südamerikanischen Land habe es nicht anlegen dürfen.

Außenminister Talvi sagte Medienberichten zufolge am Freitag, einige Menschen von der «Greg Mortimer» müssten zunächst in Quarantäne auf dem Schiff bleiben. Danach könnten sie Uruguay mit kommerziellen Flügen verlassen.