EILMELDUNG - CHUMPHON: Achtzehn Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder haben Verletzungen erlitten, nachdem ein Passagierboot, das von der Insel Tao in der Provinz Surat Thani nach Chumphon in Südthailand unterwegs war, explodiert ist.

Eine Rettungsstiftung in Chumphon berichtet, dass sie am Mittwoch (20. Juli 2022) um 14.30 Uhr über den Unfall informiert wurde, der sich fünf Kilometer vom Ufer in Thung Makham Noi in Chumphons Unterbezirk Hard Sai Ree ereignet hatte.

Foto: Chumphon Karnkusol Songkroh Rescue Foundation

Vierzehn Krankenwagen aus der Umgebung trafen am Unfallort ein und fanden 20 Verletzte vor, die bereits zu einem nahegelegenen Strand gebracht wurden. Bei 18 von ihnen handelt es sich um Passagiere, zwei waren Mitglieder der Bootsbesatzung. Keiner der Passagiere und Crewmitglieder erlitt ernsthafte Verletzungen.

Mehreren Berichten zufolge sollen einige der Menschen auf dem Boot in Panik von Bord gesprungen sein, als die Explosion stattfand.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die Unfallursache für weitere rechtliche Schritte zu klären. Weitere Informationen stehen bisher nicht zur Verfügung.