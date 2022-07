Von: Björn Jahner | 01.07.22

PATTAYA: Pasha’s Coffee Cocktail Lounge, der Sundowner-Hotspot im relaxten Open-Air-Lounge-Stil vor der Mike Shopping Mall an der Beach Road, erweitert im Juli ihr gastronomisches Angebot mit einer Eisdiele!

Das wird ausgelassen gefeiert – und zwar mit der „Ibiza Pacha Beats Party“ am Samstag, 16. Juli 2022 ab 17.00 Uhr.

Chompoo wird mit pumpenden Ibiza-House-Beats für Stimmung sorgen. Foto: Jahner

Für pumpende Ibiza-House-Sounds und ausgelassene Stimmung sorgen Eddie Pay & Matthew White (Pay & White), DJ Myles, TOTO, PatriZe (AH Digital – Proton Radio), Richard Grey, Wesley Hypes und Chompoo. Eintritt frei. Weitere Informationen auf Facebook.

Don't drink & drive! Pasha's Coffee Cocktail Lounge befindet sich direkt am Eingang der Mike Shopping Mall (Karte) an der Baht-Bus-Route an der Beach Road

