PATTAYA: Die Polizei von Banglamung hat nach mehreren Beschwerden besorgter Anwohner den Betrieb einer nicht lizenzierten Pool-Villa in Pattaya eingestellt und rechtliche Schritte gegen den Betreiber eingeleitet.

Die Beamten führten am Donnerstag (30. Juni 2022) eine Razzia in einer Pool-Villa im Viewpoint Village im Unterbezirk Nongprue durch, nachdem sie Beschwerden erhalten hatten, dass einige Anwohner illegal eine Party-Pool-Villa in der Siedlung betreiben. Die besorgten Anwohner gaben außerdem an, dass sich viele Ausländer in dieser Pool-Villa zu angeblich illegalen Zwecken versammelten und eine Menge Lärm verursachten.

Berichten zufolge verhafteten Polizeibeamte den Betreiber der Pool-Villa wegen illegalen Betriebs einer Pool-Villa ohne Lizenz und Verstoßes gegen Abschnitt 59 des Hotelgesetzes von 2004. Der Verdächtige wurde anschließend zur weiteren Untersuchung und Einleitung rechtlicher Schritte auf die Polizeistation Banglamung abgeführt.

Der Betrieb einer Pool-Villa ohne Lizenz wird mit einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe zwischen 10.000 und 20.000 Baht oder beidem bestraft. Der Zuwiderhandelnde müsse außerdem mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht für jeden Tag rechnen, an dem er sein Lokal weiterbetreibe, obwohl er aufgefordert worden sei, es zu schließen, so die Beamten.

Die Polizei von Banglamung versprach, sich weiterhin auf illegale und nicht lizenzierte Party-Pool-Villen zu konzentrieren, die ohne die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften an Gäste vermietet werden.