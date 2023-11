Von: Björn Jahner | 12.11.23

BANGKOK: Die thailändische Nachtlebenbranche hat die jüngste Entscheidung der Regierung mit Freude aufgenommen, die Betriebszeiten für Nachtlokale in vier Touris­tenprovinzen ab dem 15. Dezember 2023 bis 04.00 Uhr morgens zu verlängern. Gleichzeitig fordern sie von der Regierung eine klare Zoneneinteilung für Vergnügungslokale und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Tourismus.

Zuvor führten Premierminister Srettha Thavisin und Innenminister Anutin Charvirakul Gespräche mit dem Minis­terium für Tourismus und Sport, der Königlich Thailändischen Polizei sowie den Gouverneuren der vier Provinzen, um die Verlängerung der Betriebszeiten des Nachtlebens für einen Versuchszeitraum zu erörtern. Die Verlängerung der Öffnungszeiten soll vorübergehend sein, und Diskussionen über eine mögliche Änderung der Zoneneinteilung werden zu einem späteren Zeitpunkt geführt. Nach Aussage von Premierminister Srettha soll diese Maßnahme die Wirtschaft und den Tourismus im Inland ankurbeln sowie zusätzliches Einkommen für Unternehmen im Tourismussektor, einschließlich Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen, generieren.

Die Sicherheitsaspekte dieser

Entscheidung wurden in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden sorgfältig geprüft. Das Innenministerium wird sich zudem mit der Zoneneinteilung und den erforderlichen Genehmigungen befassen, während die Polizei verstärkte Maßnahmen zur Sicherheit der Menschen ergreifen und die Bekämpfung illegaler Drogen intensivieren wird. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Touristen sollen auch CCTV-Kameras eingesetzt werden. Laut Innenminister Anutin wird sein Ministerium ein Gesetz vorschlagen, das den Provinzgouverneuren die Zoneneinteilung und Betriebszeiten von Vergnügungslokalen ermöglicht.

Zonen und Lizenzen

In Bangkok äußerte sich Gouverneur Chadchart Sittipunt dahingehend, dass die Zoneneinteilung für Nachtlokale in Bangkok erst ab dem 15. Dezember 2023 festgelegt werden könne. Die Verlängerung der Öffnungszeiten wird jedoch vorerst für mehr als 200 Vergnügungsstätten auf dem Gelände von Hotels sowie für bestehende Zonen wie RCA in der Phetchaburi Road sowie für die Silom Road und Ratchadaphisek Road gelten. Sanga Ruengwattanakul, Präsident der Khao San Road Businesses Association, unterstützt die Verlängerung und appelliert an die Regierung, mehr Vergnügungsstätten die Möglichkeit zu geben, sich legal zu registrieren. In den letzten zehn Jahren wurden keine neuen Vergnügungslokale legal registriert, was zu unkontrolliertem Betrieb führt. Lizenzierte Vergnügungslokale erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards, während nicht lizenzierte Lokale ein Sicherheitsrisiko darstellen, so Sanga.

Thanit Chumsaeng, Präsident des Restaurant- und Unterhaltungsstätten-Verbandes in Chiang Mai, begrüßte ebenfalls die Entscheidung der Regierung. Er betonte jedoch die Notwendigkeit klarer Zonen für Vergnügungslokale, damit Konflikte mit den umliegenden Gemeinden vermieden werden. „Die Verlängerung der Öffnungszeiten bis 04.00 Uhr morgens wird voraussichtlich zu einer Umsatzsteigerung für die Betreiber führen“, so Thanit. „Dennoch müssen sie höhere Betriebskosten, einschließlich Stromrechnungen und Löhne, in Kauf nehmen. Die Betreiber müssen individuell abwägen, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, da einige Nachtlokale beliebter sind als andere.“

Pattaya bereit für längere Party

Damrongkiat Pinitkarn, Vorsitzender der Entertainment & Tourism Association of Pattaya City, sagte, dass Pattaya bereit sei für die Verlängerung der Betriebszeiten: „Die Betreiber hier werben für Nachtleben und Tourismus. Touristen essen gegen 18.00 Uhr zu Abend und entspannen sich auf der Walking Street, bevor sie gegen 23.00 Uhr die Nachtclubs aufsuchen.“ Pattaya habe laut Damrongkiat einen weiteren Vorteil: „Es gibt keine Universitäten in der Nähe, so dass es kein Problem mit minderjährigen Studenten gibt, die in Kneipen gehen.“

Enttäuschung auf Koh Samui

Ratchaporn Poonsawat, Präsident der Koh Samui Tourism Association, bedauert, dass Koh Samui nicht zu den Provinzen gehört, in denen die Verlängerung der Öffnungszeiten in Kraft tritt. Die Geschäftsleute auf Koh Samui hatten bereits mit der vorherigen Regierung über eine Verlängerung der Öffnungszeiten diskutiert und sind bereit, entsprechende Maßnahmen zur Sicherheit der Touris­ten zu ergreifen.

Es gibt auch kritische Stimmen gegen die Ausweitung der Betriebszeiten, wie Chuwit Jantaros, Koordinator des Anti-Alkohol-Netzes. Er weist die Behauptung zurück, dass diese Maßnahme auf die Forderungen ausländischer Touristen zurückzuführen sei. Stattdessen betont er die Risiken des Alkoholkonsums, der zu Unfällen und Verbrechen führen kann.

Thatchawut Jadbandit, Forscher am Akademischen Zentrum für Verkehrssicherheit, weist darauf hin, dass die Vorteile der Verlängerung möglicherweise nicht das Risiko rechtfertigen. Daten des Minis­teriums für Seuchenkontrolle zeigen, dass es allein von Januar bis August 50.164 Todesfälle und Verletzungen aufgrund von Alkohol am Steuer gab.

Diese Entscheidung zur Verlängerung der Öffnungszeiten für Nachtlokale wird in den kommenden Monaten genau beobachtet werden, um ihre Auswirkungen auf den Tourismus und die Sicherheit der Touristen zu bewerten.