Partnerstädte ringen um Ende der politischen Eiszeit

HAMBURG/KALUGA/MAGDEBURG: Zwischen Deutschland und Russland gibt so viele Reibungspunkte wie lange nicht mehr. Lokalpolitiker beider Länder wollen trotzdem am Dialog festhalten. Die große Politik aber holt sie immer wieder ein.

Als der Kremlgegner Alexej Nawalny in ein Straflager in Russland kam, ahnte Barbara Heller nichts Gutes. Die 70-Jährige möchte mit ihren Mitstreitern aus Bremen erreichen, dass ihre Heimatstadt eine Partnerschaft mit einer russischen Stadt knüpft. «Doch es ist komplizierter geworden», sagt sie und spielt auf die Eiszeit zwischen Berlin und Moskau an. «Wir wollen den Dialog.» In der russischen Stadt Kaluga ist Heller am Dienstag nicht allein mit dem Wunsch nach mehr Kontakten zwischen Deutschland und Russland. Lokalpolitiker und Verbände aus beiden Ländern diskutieren dort darüber, wie der Gesprächsfaden trotz vieler Konflikte nicht abreißen kann.

Über dem Kulturzentrum in Kaluga 190 Kilometer südwestlich von Moskau hängen dunkle Wolken. Regen hat die Sommerhitze verdrängt. Drinnen wird nur manchmal hitzig diskutiert: über Sanktionen gegen Russland, über die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 oder das Verbot von drei Nichtregierungsorganisationen in Russland. Kritik an der Politik Moskaus ist nur selten zu hören.

Mit der Konferenz, die sich den Städtepartnerschaften zwischen beiden Ländern widmet, sollen die Verbindungen zwischen Deutschland und Russland gefestigt und neue aufgebaut werden. Dieses Ziel hat sich das Deutsch-Russische Forum als Veranstalter gesetzt. Noch bis diesen Mittwoch treffen sich die Teilnehmer, trotz der Corona-Pandemie.

Für viele ist die Wiedersehensfreude groß nach Monaten der Pandemie - auch wenn die Deutschen nach ihrer Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne müssen. Einige hat das abgeschreckt, weshalb zugleich online diskutiert wird. Nicht alle Sorgen und Probleme könne man vor der Computerkamera besprechen, sagen die anderen.

Zu besprechen gibt es an den drei Konferenztagen viel: Zwischen Berlin und Moskau knirscht es seit längerem. Nicht erst seit dem Anschlag auf den Oppositionellen Nawalny im vergangenen August, der in der Berliner Universitätsklinik Charité behandelt wurde. Die Bundesregierung rief Russland mehrfach auf, den Oppositionellen freizulassen und den Vorfall aufzuklären. Moskau streitet zudem ab, hinter einem Auftragsmord an einem Georgier im Berliner Tiergarten oder einem Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015 zu stecken.

Ausblenden lässt sich diese politische Großwetterlage in Kaluga nicht. Pawel Sawalnyj, Abgeordneter der Staatsduma, spricht von einem Tiefpunkt in den Beziehungen. «Wir sehen Vorwürfe, wir sehen unbegründete und unfaire Anschuldigungen», sagt der Vorsitzende des Energieausschusses in ruhiger Stimme. «Das zerstört die Verbindungen und das Vertrauen, an denen wir schon über Jahrzehnte gearbeitet haben.» Erst vor wenigen Tagen hatte Russland an den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren erinnert.

Mehr als 100 deutsche Städte pflegen mittlerweile enge Kontakte nach Russland. Doch wie miteinander umgehen angesichts des frostigen Klimas zwischen Berlin und Moskau? «Dann redet man auch über Nord Stream 2, den Umgang mit Oppositionellen, die Gesetzgebung zu den Nichtregierungsorganisationen und über die Ukraine. Da bekommen wir uns auch schon mal in die Haare», sagt Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit in ihrer Heimatstadt. Doch sei die Zusammenarbeit mittlerweile so eng, «dass man das ansprechen und diskutieren kann».

Hamburg und St. Petersburg verbindet die bundesweit älteste deutsch-russische Städtepartnerschaft. Bereits seit 1957 gehen die Hansestadt und das frühere Leningrad einen gemeinsamen Weg. Seit 25 Jahren besteht zudem eine Parlamentspartnerschaft zwischen der Hamburgischen Bürgerschaft und der Gesetzgebenden Versammlung in der russischen Ostseemetropole. Beide Städte sind stolz darauf.

«Unser Wunsch, Oppositionelle zu treffen und im Wahlkampf mit allen Parteien zu sprechen, hat am Anfang etwas Überredungskunst gekostet», sagt Veit. Aber die russische Seite habe schnell verstanden, dass es nicht darum gehe, Vorurteile zu schüren oder mit schlechten Nachrichten nach Hause zu kommen, sondern sie wirklich zu verstehen.

Traditionell eng sind die Verbindungen nach Russland im Osten Deutschlands. Das seien «gelebte Partnerschaften», sagt Armin Schenk (CDU), Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen. Seine Stadt steht seit 25 Jahren in engem Kontakt mit Dserschinsk 400 Kilometer östlich von Moskau. «Vor allem wenn die große Politik streitet, ist es mir wichtig, im Gespräch zu bleiben.» Dabei gehe es meist nicht um die Weltpolitik, sondern um kommunale Themen - zuletzt auch um Corona.

In Kaluga, wo etwa der Autobauer VW ein Werk hat, werden bewusst auch Themen diskutiert, bei denen Deutsche und Russen auf kommunaler Ebene enger zusammenarbeiten wollen: bei der Ausbildung und Berufsorientierung zum Beispiel. Nur nicht über Nawalny und die Menschrechtslage in Russland reden. «Im Freundeskreis sprechen wir nicht über Politik», meint die Deutschlehrerin Jekatarina Barbaschina. Sie unterrichtet in Moskau. Sprache sei ein wichtiger Schlüssel für einen gemeinsamen Austausch, sagt die 32-Jährige.

Den bieten viele Hochschulen an. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zum Beispiel. Sie hat gemeinsam mit der TU Ilmenau in Thüringen und der TU Kaiserslautern das deutsch-russische Institut Griat in Kazan aufgebaut. Das sei ein «schönes Projekt», an das er weiterhin glaube, sagt der Magdeburger Rektor Jens Strackeljan.

Um die Weltpolitik kommt auch er nicht herum im Kontakt mit seinen russischen Kollegen. «Wir sitzen ja auch mal zusammen in der Sauna und trinken Wodka, da spricht man auch über sowas.» Seit der Gründung des gemeinsamen Instituts vor gut acht Jahren seien die Unis schon mehrmals Spielball der großen Politik geworden. Strackeljan denkt an wiederholte Drohungen der russischen Politik im Konflikt mit dem Westen, etwa restriktivere Einreiseregeln für Forscher zu verhängen.

Aufgeben kommt aber nicht in Frage, zumindest für die Vorsitzende des Hamburger Russischlehrer-Verbands, Patricia Reimers. Seit inzwischen sieben Jahren gibt es zwischen der Stadtteilschule Hamburg-Bergedorf, an der Reimers als Lehrerin arbeitet, und der Schule Nr. 45 in St. Petersburg einen Schüleraustausch - und nach der langen Corona-Pause fieberten beide Seiten dem nächsten realen Treffen geradezu entgegen. «Selten haben wir solchen «Durst» nach Teilhabe am Austausch auf allen Ebenen erlebt», sagt Reimers.