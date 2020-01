Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.20

BANGKOK: Lizenzierte Bordelle und Sexspielzeugläden könnten die Zahl der Vergewaltigungen und weitere sexuelle Verstöße reduzieren, glaubt Mongkolkit Suksintharanont.

Der Vorsitzende der Partei Thai Civilized und Mitglied des Parlaments, schlägt auf seiner Facebook-Seite die Liberalisierung der Prostitution vor. Mongkolkit behauptet, die meisten Vergewaltigungen würden von Männern begangen, um ihre sexuellen Spannungen zu lösen. Er stellt weiter fest, dass sexueller Missbrauch in Familien, an Arbeitsplätzen und in Schulen begangen würde. Die der Polizei gemeldeten Vergewaltigungen seien nur ein Bruchteil der tatsächlichen Straftaten. Der Politiker sagt weiter, seine Idee von staatlich sanktionierten Bordellen und Sexshops entsprächen dem Schweizer Modell und würden dazu beitragen, Vergewaltigung sowie Korruption unter Beamten zu reduzieren, die den lukrativen illegalen Sexhandel überwachten.