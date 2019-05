Parteivorsitzende treffen in TV-Debatte zur Europawahl aufeinander

Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

Wenige Tage vor der Europawahl treffen die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien am Montag (21.00 Uhr) in einer Live-Debatte im Fernsehen aufeinander. An dem Schlagabtausch in der ARD nehmen Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Andrea Nahles (SPD), Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP), Annalena Baerbock (Grüne) und Jörg Meuthen (AfD) teil. Der SPD, aber auch der Union, sagen Demoskopen erhebliche Verluste bei der Wahl am kommenden Sonntag voraus. Erwartet wird ein hitziges Wortgefecht. Nach dem Auseinanderbrechen der rechtspopulistischen Koalition in Österreich hatte die SPD der Union zuletzt vorgeworfen, in ihrer Abgrenzung gegen Rechts nicht verlässlich genug zu sein.