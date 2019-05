Parteien legen Endspurt für Europawahl ein

Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.19

MAILAND (dpa) - Noch gut eine Woche bis zur Europawahl. Kommt dann der gropße Rechtsruck in Europa? Die Rechtspopulisten trommeln vorab schon mal in Mailand. Und die anderen halten dagegen. Auftakt zum Endspurt im Wahlkampf.

Gut eine Woche vor der Europawahl läuten Parteien quer durch Europa die Schlussphase ihres Wahlkampfes ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) macht an diesem Samstag in der kroatischen Hauptstadt Zagreb Werbung für die konservative Europäische Volkspartei (EVP). Der italienische Lega-Chef Matteo Salvini erwartet Tausende Rechtspopulisten zu einer Großkundgebung auf dem Mailänder Domplatz. Die deutschen Grünen wollen auf einem Parteitag in Berlin die «wichtigsten Forderungen für ein besseres Europa» beschließen. Zu den Rednern gehören die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold.

Kanzlerin Merkel tritt in Zagreb gemeinsam mit dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) und dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic auf. Der EVP gehören CDU, CSU und die in Kroatien regierende HDZ an. Derzeit gibt es Streit mit dem Ungarn Viktor Orban, der Weber die Gefolgschaft aufgekündigt hat und die EVP zu einem Bündnis mit dem rechtspopulistischen Italiener Matteo Salvini drängt. Die Mitgliedschaft von Orbans Fidesz-Partei in der EVP ist seit März ausgesetzt.

In Mailand will Lega-Chef Matteo Salvini gemeinsam mit AfD-Chef Jörg Meuthen, der französischen Nationalistin Marine Le Pen, dem niederländischen EU-Gegner Geert Wilders und dem österreichischen FPÖ-Vertreter Harald Vilimski seine geplante Rechtsallianz im Europaparlament bekräftigen.

Mit Blick auf den österreichischen Skandal um ein Video von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle: «Die deutsche AfD plant nach der Europawahl offensichtlich eine gemeinsame Fraktion der korrupten Verfassungsfeinde.» Das Video zeigt Strache 2017 bei einem Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über einen Handel Wahlkampfhilfe gegen Staatsaufträge.

Salvini will nach der Europawahl nächste Woche im Parlament die sogenannten Europäische Allianz der Völker und Nationen schaffen. Er hat das Ziel ausgegeben, stärkste Fraktion zu werden. Erklärtes Ziel der Allianz ist es, die EU in heutiger Form nicht weiter zu entwickeln, sondern auf wenige gemeinsame Projekte zurückzustutzen. Im Zentrum der neuen Gruppe stünde der Schutz der europäischen Grenzen vor Migranten, so Salvini. Er selbst sieht sich als großer Europa-Freund.

Die anstehende Europawahl interessiert einer Umfrage zufolge so viele Bundesbürger wie keine andere zuvor. Gaben vor fünf Jahren 38 Prozent der Befragten an, dass sie sich sehr stark oder stark für die Abstimmung interessieren, so waren es jetzt 56 Prozent. Dies ging aus dem am Freitag veröffentlichten und von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF erhobenen «Politbarometer Extra» hervor.