Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

BANGKOK: Die Partei Pheu Thai liegt nach einer Meinungsumfrage bei den Parlamentswahlen am 24.

März mit 12,8 Prozent weiterhin in Führung, während General Prayut Chan-o-cha der bevorzugte Premierminister bleibt (17%). Nach der Befragung von Bangkok Poll ist die Mehrheit der Interviewten (53,4%) weiterhin unschlüssig, welcher Partei sie ihre Stimmen geben wird. Aber über 96 Prozent wollen am 24. März abstimmen. Am 25. und 26. Februar wurden landesweit 1.491 Frauen und Männer interviewt.